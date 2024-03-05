Kurumun yayınladığı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ne göre ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 8.96 ile “Gıda ve Alkolsüz İçecekler” ana grubunda yaşandı.

Yine endekse göre, 625 maddenin fiyatlarında zam, 38 maddenin fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 88.66 Avlanma Ruhsatı, yüzde 74.08 Patlıcan ve yüzde 73.02 ile Çiçek Lahanası oldu.

En fazla fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 16.09 Roka, yüzde 11.53 Brokoli ve yüzde 8.50 ile Taze Bezelye oldu.