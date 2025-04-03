Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada çiğ süt fiyatları düşerken, KKTC’de iki yıl boyunca arttığını anımsattı, “Hükümetimiz derhal çiğ süt fiyatlarını aşağı çekilmelidir” dedi.

SÜİB Başkanı Erden, “Dünyada çiğ süt fiyatları aşağı giderken KKTC'de 2 yıl boyunca yükseldi. Elbette ki biz beleş süt almak istemiyoruz ama dünya ile denk bir süt fiyatı istemek en doğal hakkımızdır diye düşünüyoruz. Yılbaşında yapılan çiğ süt zammı ile kritik eşiğin aşılmış olması süt ürünlerinde satış ve pazarlama sıkıntılarını beraberinde getirmiştir” ifadelerini kullandı.

GÜNEY KIBRIS MENŞELİ KAÇAK ÜRÜNLER…

“O dönemde dedik ki, böyle giderse halkın alım gücü zaten zayıf, hellim, kaşar ile yoğurt gibi süt ürünleri tüketimi Güney Kıbrıs’a kayar ve süt ürünleri kaçakçılığı başlar” açıklamasını yapan Erden, şöyle devam etti:

“Tam da dediğimiz gibi geçtiğimiz günlerde büyük miktarda Güney Kıbrıs menşeli kaçak süt ürünleri yakalandı ve şartlar değişmezse artarak yakalanmaya da devam edecek. Temel sorun ana hammaddemiz olan çiğ süt fiyatının dünya ve Türkiye ile denk hale getirilmemesi ve ilaveten kullandığımız elektrik ve gaz ile işçilik maliyetlerimiz, rekabet halinde olduğumuz ülkelere nazaran kat ve kat yüksek olmasıdır.”

“REKABET EDEMEZ DURUMA GELDİK”

SÜİB Başkanı Erden, “Bu nedenlerden dolayı üç temel pazarımız olan iç piyasa, Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinde rekabet edemez duruma geldik. Türkiye'de üretilen ızgara peynirine, Macaristan'da üretilen Grill Cheese'e yenik düştük. Bu konuda Tarım Bakanlığı süt pazarlansın ve dökülmesin diye elinden gelen çabayı göstermektedir Ancak sorun çiğ sütün üretim fazlalığı değil, çiğ süt fiyatının yüksekliğidir” dedi.

“FABRİKALAR DURMA NOKTASINDA GELDİ”

Erden, “Bayram öncesi Tarım Bakanı’nın şahsi talebi doğrultusunda, sektörün devamlılığı adına ve sıkışan sistemi rahatlatmak için bayram süresince hiç durmadan fabrikalar çalışıp ürünleri stok yapmıştır. Ancak şu an süt fabrikalarının depoları yüksek maliyetli satamayacakları mallarla doludur ve fabrikalar durma noktasına gelmiştir. Kısa sürede de satışların gerçekleşmesi de olası görülmemektedir. Çünkü Türkiye ve Ortadoğu’nun durumu ortadadır” ifadelerini kullandı.

“SORUMLULUKLA ACİL TEDBİRLER TALEP EDİYORUZ”

“Hükümet, derhal rekabet gücümüzü arttıracak şekilde temel girdi maliyetlerine müdahale etmeli ve çiğ süt fiyatlarını aşağı çekilmelidir” diyen Erden, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Aksi taktirde fabrikalar kısa süre içerisinde kapanacaktır. Uyarıyoruz İmalatçının batması arkasındaki onlarca sektörü ve istihdamı da batıracak. Hükümetimizden sorumlulukla acil tedbirler talep ediyoruz.”