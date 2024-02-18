Yapılan denetimlerle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 34 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 3,185 araç sürücüsü kontrol edildi ve 145’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 112’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 22’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 93’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 12’si sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 2’si kayıtsız araç kullanmak, 22’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak olmak üzere toplam 648 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 139 araç ise trafikten men edilmiştir.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edilmiş olup, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 26 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2,182 araç sürücüsü kontrol edildi ve 313’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak olmak üzere toplam 496 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 sürücü tutuklanmış ve 3 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş olup,

(1) ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 8 kişi tutuklanmıştır.

(2) İkametgahında yapılan aramada yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen E.Ö.(E-62) tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1700 araç sürücüsü kontrol edildi ve 137’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 24’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 33’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 401 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 60 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; alkollü içki satışı yapılan yerler, eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, bulundukları araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü tespit edilen A.M.(E-27) ve G.K.(K-38) tutuklanmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 704 araç sürücüsü kontrol edildi ve 57’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 4’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak olmak üzere toplam 88 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ve eğlence mekanları kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1221 araç sürücüsü kontrol edildi ve 130’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 2’si kayıtsız araç kullanmak olmak üzere toplam 234 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 28 araç ise trafikten men edilmiştir.