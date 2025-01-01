31 Aralık 2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Büyük Ada Sokak üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şüpheli olarak görülen 20 yaşındaki A.F.R.A.Z., 24 yaşındaki M.M. ve 22 yaşındaki A.E.H.’nin bulunduğu araçta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Madde, emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, uyuşturucu ile bağlantılı oldukları tespit edilen 22 yaşındaki M.M.M. ve 22 yaşındaki M.M.M.E.A.’nın Gemikonağı’nda kaldıkları ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 30 gram hintkeneviri ve uyuşturucu madde kalıntısı içeren bir öğütücü bulundu.

Polis, beş şahsı tutuklayarak soruşturmayı sürdürmektedir.