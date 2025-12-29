Polis memuru Ahmet Sinanoğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 20 Aralık 2025 tarihinde saat 22:25 raddelerinde Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde Lefkoşa polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi devriyede bulunduğu esnada park halinde şüpheli olarak görülen araçta yaptıkları kontrolde sol koltuk üzerine sigara paketi içerisinde alüminyum folyo üzerine sarılı hintkeneviri türü madde tespit edilip emare olarak alındığını söyledi. Polis, araç sürücüsü H.C.F üzerinde yapılan aramada ise hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis memuru, sürücü H.C.F ve araçta yolcu olarak bulunan M.K ve V.A'nın tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlılardan izahat istendiğinde birlikte uyuşturucu içtiklerini söylediklerini açıkladı. Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde analize gönderilen emarelerle ilgili sonucun çıktığını; sigara paketi içerisinde bulunan hintkenevirinin 700 miligram, H.C.F'nin üzerinde bulunan madde miktarının ise 2 gram 750 miligram olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını,

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları, her biri için bir kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamaları ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi.