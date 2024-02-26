Surlariçi esnaflarından Bolkan Hüseyin Bardak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 22 Şubat'ta Zahra Sokak'ta çıkan kavga sonrası huzurun kalmadığına işaret ederek, yetkililere huzuru sağlamaları ve gerekli tedbirlerin alınması için çağrıda bulundu.

Bardak, "Gerek bölge esnafı gerekse misafirlerimiz herkes huzursuz. Araçlarımız hasara uğratılıyor, dükkanlarımızın camları kırılıyor" ifadelerini kullandı.

Bolkan Hüseyin Bardak'ın paylaşımının tamamı şöyle:

"Burası Asmaaltı Sokağı “Yayalaştırılmış Alışveriş ve Eğlence Merkezi”. Sadece Lefkoşa insanının değil Mağusa, Girne, Lefke, İskele, Güzelyurt insanının da Alışveriş ve Eğlence Merkezi aynı Zahra Sokak gibi.

Biz bölge esnafı için yeni değil bu kavgalar, yeni değil yaşanan huzursuzluklar. Gerek bölge esnafı gerekse misafirlerimiz herkes huzursuz. Araçlarımız hasara uğratılıyor, dükkanlarımızın camları kırılıyor, misafirlerimiz sokaklarda artık huzurla yürüyemiyor. Ne kadar acı ki burası yayalaştırılmış alışveriş ve eğlence merkezi.

Bu yaşananlara genel de Lefkoşa Türk Belediyesi’nin özel de ise Lefkoşa için hassasiyetini bildiğim, Lefkoşa insanına ve Kıbrıs İnsanına verdiği değeri bildiğim Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Harmancı’nın müdahale etmesini, bize yeniden sokaklarında Festivaller yaptığımız, misafirlerimizi huzurla ağırladığımız, acaba bugün araçlarımıza ve dükkanlarımıza ne zarar verilecek diye düşünmediğimiz Lefkoşa'mızı kazandırmasını ümit ediyorum.

Paylaşın ki duyulsun, paylaşın ki Lefkoşa'mızı kaybetmekten kurtaralım yoksa sokaklarında şarkılar söyleyip danslar ettiğiniz Lefkoşa Asmaaltı Bölgesi de Zahra Sokağı da yok olacak.

Unutmayın burası hepimizin değeri sadece Lefkoşalının değil."