Survivor All Star'da takımlar netleşti. Survivor takımlarının nasıl olacağı ve kadroda yer alan isimler izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte, Survivor 2024 takımları...
Survivor All Star'da takımlar netleşti. İşte, Mavi ve Kırmızı takımlar:
MAVİ TAKIM (KADINLAR)
Nefise Karatay
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can
KIRMIZI TAKIM (KADINLAR)
Pınar Saka
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek
MAVİ TAKIM (ERKEKLER)
Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Ogeday Girişken
KIRMIZI TAKIM (ERKEKLER)
Doğukan Manço
Furkan Kızılay
Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Turabi
Bozok Gören
Nihat Altınkaya