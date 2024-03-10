Survivor All Star'da en iddialı isimler arasında gösterilen ve istatistiklerde birinci sırada olan Nagihan Karadere talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Adada günlerdir olmayan Nagihan'ın son durumu ise Survivor'da yapılan konseyde açıklandı.

Nagihan Karadere yaşadığı büyük sakatlığın ardından Acun Ilıcalı ile konseyde karşı karşıya geldi.

Nagihan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Ilıcalı şunları söyledi: "İç yan bağ yırtığı var, ön çapraz bağ yırtığı var. Dış menisküs yırtığın var. "

"Buradan bir operasyon geçirmen gerekiyor ancak bu operasyonu erteleme şansın var. Operasyonu sezon sonu da geçirebilirsin ancak bu hasarla doktorumuzun bu konudaki yorumu yarışlarda başarılı olma şansın pek yok"

"Üst adele grubun sağlamsa sana yarışma şansı verebilir ancak eskisi gibi olma şansını bir mucize görüyor."

Survivor ile ilgili kararını açıklayan Nagihan Karadere ise "Burayı ve sizleri çok seviyorum. En azından doktorumuzun kontrolünde kendimi denemek istiyorum ama zorlamadan, riske atmadan. Çünkü sağlık her şeyden önemli. Sevenlerimi üzmek istemiyorum. Buradan çekip gitmek en kolayı ancak mücadele etmek en zoru. Doktorumla beraber parkura geri dönmek istiyorum. Olursa olur. Olmazsa da hızlı bir şekilde Türkiye'ye dönüp ameliyatımı olmak istiyorum." dedi. Böylece Nagihan sakatlığına rağmen Survivor'a devam etmeye karar verdi.

Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'ye Mustafa Kemal Kurt'un elendiğini de açıkladı.