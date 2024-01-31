Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.” denildi.

Beyin kanaması geçirmişti: Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha geçirdi

Beyin kanaması geçirmişti: Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha geçirdi

Suriye’nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde operasyonlar sürüyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.