Maç öncesi gerçekleşen Mete Adanır’ı anma törenine de katılan Taçoy, gerek kişiliği gerekse sporculuğu ile örnek birisi olan Mete Adanır’ın, ülkesini bu meziyetleriyle başarıyla temsil etmiş olduğunu söyledi.

Mete Adanır’ı çok genç yaşta kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getiren Taçoy, “Mete bu ülkenin gençlerinin neleri başarabileceğinin çok güzel bir örneğidir. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet dilerim” dedi.

Taçoy maç öncesinde Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda da incelemelerde bulundu.

Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan ile Asbaşkan Ebru Törehan’dan stadın durumuna ve sürece ilişkin bilgi alan Taçoy, sahanın durumuna ilişkin olarak gördüklerinin ve duyduklarının asla kabul edilemez olduğunu söyledi.

“partizanlığın ve umursuzluğun gençleri tehdit eder noktaya gelmesinin sorumlularından hesap sormalıyız” diyen Taçoy, sahanın zemininin futbol oynamaya uygun olmadığını kaydetti.

Taçoy, “gençlerimize layık görülen bu mudur” diye sordu ve mazeretler arkasına saklanmaktan ve vaatlerle göz boyamaktan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Hasan Taçoy şunları kaydetti:

“bugün buraya ülkemizi başarılı bir sporcu ve örnek bir Kıbrıs Türk genci olarak temsil ederken hayatını kaybeden Rahmetli Mete Adanır’ı anmak ve oynanacak karşılaşmayı izlemek üzere geldim. Bu ülkede Mete Adanırlar kolay yetişmiyor. Gençlerimizin önünü açmalı ve tesisleşmeye ayrı bir önem vermeliyiz. Ancak ne yazık ki burada gördüklerim karşısında şok oldum. Ardından duyduklarım ise hayretler ötesinde bir durum. Bir saha düşünün ki üzerinde futbol oynamak mümkün olmasın. Ancak gençlerimiz çıkıp bu sahada futbol oynamak zorunda kalsın. Öncelikle bu bir utanç tablosudur. Hemen her maç sahanın bu haldeki zemini yüzünden ciddi şekilde sakatlanan sporcu gençlerimiz olduğunu öğrendim. Bunun bile sorumluları harekete geçirmemiş olması, bazı kafaların ne yazık ki kısır siyasi çıkarlar ve partizanlık heveslerine kapılmış olduğu gerçeğini göstermektedir.

Bu ülkenin gençlerine bunu yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Gençlerimize uygulanan insanlık dışı spor ambargoları karşımızda dururken, kendi ülkemizin makamlarının yaptıkları anlaşılır bir durum değildir. Gençlerimize ambargoyu koyan onları izole eden esas bu zihniyettir. Bu zihniyetten derhal kurtulmalıyız. Gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz. Engel koyan değil engelleri kaldıran, engelleri aşan bir zihniyetin işbaşına gelmesinin zamanı gelmiştir.

Değirmenlik Kulübü Başkanı Sayın Hakan Törehan’dan sahanın bu halinden kurtulması için bir karşılık beklemeden bu işe talip olduklarını da öğrendim. Sahanın bakımının sorumluluğuna verildiği Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi nedense işi ağırdan almakta, başarısız ihale süreçleriyle işi oylamaktadır. Bunu da Sayın Törehan’dan öğrendim. Tamamen hayretler içerisindeyim, isyanlardayım.

Futbola olan sevgisinden şüphe duymadığım Sayın Ali Karavezirler’in sahayı bu durumdan gençlerimizi de bu sahadan kurtarmak adına gerekli adımları atacağına inanmak istiyorum. Umarım spor sevgisi ağır basar ve gençlerimize hak ettikleri çağdaş bir tesis kazandırmak adına bu işi yapmaya hazır olan sponsorların önünü açar.

Ortada çok ciddi bir sorun var ve o sorunu ortadan kaldırmaya gönüllü olan birileri de var. Ama buna izin verilmiyor. Yani kısaca, ne yapıyorlar ne de yapmak isteyene izin veriyorlar.

Buradan yetkililere çağrım, burada yaşanan katliama son vermeleridir. Madem ki siz yapmıyorsunuz, yapamıyorsunuz, yapmak isteyene, yapabilecek olana izin veriniz.

İzin veriniz ki, gençlerimiz sakatlanmasın. Gençlerimizin umutları sakatlanmasın. Onlara bir engel de siz koymayınız. Bir engel de siz olmayınız.

Gençlerimizin spor yapma özgürlüğüne konulan bu taşın kaldırılması için gereken tüm çabayı ortaya koyacağım. Stadın bir an önce Değirmenlik Spor Kulübü’ne devredilmesi ülke sporunun ve gençliğinin faydasına olacaktır.”

Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan da uzun bir süredir bakımsız kalan sahanın bozulmuş sentetik zemininin sürekli bir şekilde sakatlanmalara yol açtığına işaret ederek, “bir yandan sakatlanan gençlerimize üzülüyor, diğer yandan şampiyonluğa giden takımımızın düşürüldüğü bu duruma kaygılanıyoruz” dedi.

Sahanın bakımını üstlenen Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin sorumluluğunu uzun süreden beridir yerine getirmemesi nedeniyle bugünkü duruma ulaşıldığının altını çizen Törehan, “madem ki onlar yapmıyor, bari bize versinler biz yaparız dedik. Bunu da kabul etmediler. Sahanın tadilatı ve idamesinin tamamını biz üstlenmeye hazırız. Kimseden tek bir kuruş bile talep etmeden stadı baştan aşağıya yenilemeye ve çağdaş standartlara taşımaya hazırız” dedi.

Değirmenlik Spor Kulübü Asbaşkanı Ebru Törehan ise, gençlerin spor yapmasının önünün görevlerini savsaklayanlar tarafından kesilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Törehan, “Engelleri kaldırmak görevi olanların sebep olduklarını gördükçe üzüntüm daha da büyümekte. Ancak sadece üzülmekle kalmayacağız. Değirmenlik Spor Kulübü olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Sahayı bu halinden kurtarmak ve gençlerimizin hizmetine sunmak için bu yola çıktık. Yolumuzdan dönmeyeceğiz” dedi.