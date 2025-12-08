Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgül Gürkut Mutluyakalı oldu.

TAK Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı tarafından atanan iki yeni üye; Selda İçer Kurtoğlu ve Özgül Gürkut Mutluyakalı’nın katılımıyla toplandı.

Toplantıda, görevi sona eren Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt’un yerini alacak isim için de seçim yapıldı.

Yapılan seçimde Özgül Gürkut Mutluyakalı TAK Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcisi olarak görev yapan Artun Çağa da Başkan Yardımcısı oldu.

TAK Yönetim Kurulu’nda ayrıca, hükümet temsilcisi olarak Gökhan Altıner ile Mahmut Doğan, muhalefet temsilcisi olarak Meltem Sonay, en yetkili sendika temsilcisi olarak Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, BRT Müdürü Meryem Özkurt ve TAK Müdürü Fehmi Gürdallı yer alıyor.