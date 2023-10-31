Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) iş birliği ile gerçekleşen çalışmalar neticesinde kültürel mirasımızın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılması çabasına devam ediliyor.

Düzenli olarak sürdürülen tarihi eser yenileme projeleriyle tarihi değerlere sahip çıkmaya gayret gösteren Evkaf, yürütülen ortak çalışmalarla daha fazla esere ulaşıyor.

Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Dağyolu Cami ve Kilitkaya Cami özüne sadık kalınarak genel bakım ve onarıma tabii tutuldu.

Ayrıca Kapalı Maraş bölgesinde yer alan ve Bilal Ağa Vakfına ait olan mevcut mescid de yenilendi.