İhracatında sorun yaşanan enginarların bugün imha edildiğini açıklayan Çavuş, “Bakanlık birilerine kıyak mı geçiyor? Kalıntılı enginarlar ihraç edild” iddialarını kürsüden yanıtlayarak, “Tırlar burada. Bir tek ihraç izni vermedik” şeklinde konuştu.

Tarımın da konuşulduğu Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul’un yasama ve denetim gündemli bir sonraki toplantısı 15 Ocak pazartesi saat 10.00’da olacak

Şahiner

Genel Kurulda son sözü CTP milletvekili Salahi Şahiner alarak, “Dalında Kalacak Olan Narenciye Ürünleri” konulu güncel konuşma yaptı.

Başbakan Ünal Üstel tarafından açıklanan narenciye destek ve teşvik paketini değerlendirerek, verilen sözlerin üreticileri rahatlatmadığını savunan Şahiner, “Olumlu bir adım olsa da geç kaldınız. Kriz henüz bitmedi” dedi.

Narenciyede 130 bin tona yakın rekolte olduğunu kaydeden Şahiner, Tarım Bakanlığı’nın bütçesinde sözleri verilen ödemeler için kaynak olmadığını savunarak ek bütçe mi hazırlanacağını sordu.

Şahiner, kesim ekipleriyle ilgili sıkıntının ne aşamada olduğunu da öğrenmek istediğini söyledi.

Salahi Şahiner, narenciyede yapılması gerekenleri aylardır söylediklerini ifade ederek, “Kesim yapılır, ürünler satılır, sonraki dönem için dinamik şekilde pazar arayışına gidilir. Dünyada işler böyle gidiyor. Biz de yumurta kapıya dayandığı zaman sorun çözülmeye çalışılıyor. Ne kadar çözülebileceğini göreceğiz.” dedi.

Tarım Bakanı’na hitaben “Bu işler, bu kadroyla olmaz. Profesyonel bir kadro oluşturmak gerekir” diyen Salahi Şahiner, “Umarım, bir kilo ürün dalında kalmaz, üretici borç batağından çıkar” şeklinde konuştu

Çavuş

Tarım Bakanı Şahiner’i yanıtladığı konuşmasında üretici ve bölgeden biri olarak Şahiner’in kaygılarını dinlediğini ifade etti.

Çavuş, “Hassasiyetimiz ortada. Yüzde 6,5’lara kadar düşen narenciye desteğini yüzde 20 civarına çıkardık. Bu paketi bir rekabet ortamı oluşabilsin diye yaptık. O bölgeden bir üretici ve sıkıntının nerede olduğunu bilen bir arkadaşımız olarak Sayın Şahiner’in ‘evet bu ülkede plansız bir üretim var, özellikle de narenciyede, geçtiğimiz yıl 40 bin ton olan king mandoranın bu yıl 70 bin tona çıkması sıkıntıdır’ demesi gerekirdi. Bu planlamayı yapmadığımız sürece önümüzdeki yıl bizi daha büyük bir sorun bekleyecek.” dedi.

King mandoranın kesiminin kısa ve hızlı olması gerektiğini belirten Çavuş, sıkıntının sadece pazarlamada değil, hasatta da yaşanacağını söyleyerek, “İşçi bulamıyoruz. Bu ürünün gününde ve hızlı toplatılabilmesi için bin 500 kişiye ihtiyaç var. Tam 2 aydır Çalışma Bakanlığı ile çalışma yapıyoruz. 800 sayısına ulaşıyoruz. İki çalışmamız daha var; geçmişte hasat için buraya gelen, ‘kaçağa düşenler için bir hamle yapabilir miyiz, üçüncü ülkeyi açabiliriz’ diye … ” şeklinde konuştu.

Desteklerle ilgili kalemlerin bütçelerinde olduğunu söyleyen Çavuş, “Narenciyede bu desteği verdik, önümüzdeki dönemde hububatta da aynı desteği vereceğiz, hayvancılıkta da aynı desteği vereceğiz.” açıklamasında bulundu.

Tarım Bakanı enginarla ilgili iddiaları yanıtladı

Enginarda yeşilleme hastalığından kaynaklı bir sıkıntı olduğunu, ihracatta bu nedenle sorun yaşandığını söyleyen Çavuş, enginarın önünün çarşamba itibarıyla açılacağını söyleyerek, “Dökme sistem hayatımızdan çıktı. Enginar artık kasalara girecek. Bundan sonraki süreçte enginarımız sağlık sertifikası ile birlikte satılacak” dedi.

Gıda analizlerinin basınla da paylaşıldığını anımsatan Çavuş, söz konusu ihracatında sorun yaşanan enginarların bugün imha edildiğini açıklayarak, “Bakanlık birilerine kıyak mı geçiyor, kalıntılı enginarlar ihraç edildi” iddialarını kürsüden yanıtladı.

Çavuş, “Tırlar burada. Bir tek ihraç izni vermedik.” şeklinde konuştu.