Bakan Çavuş, her ülkenin kendi karantina kurallarının olduğunu, bu yönde denetimlerin artarak devam ettiğini, aylık 240 denetim yapıldığını belirtti, halkın güvende olduğunu vurguladı.

Erhürman’ın bahsettiği çalışmaların küçümsenemeyeceğini kaydeden Çavuş, 10 gün içinde yeni bir sıkma makinesinin faaliyete geçeceğini ve bununla birlikte 450 ton sıkma kapasitesine çıkılacağını söyledi.

Çavuş, Yeşil Hat için yarın itibarıyla sağlık sertifikalarının da verilmeye başlanacağını kaydetti.

Bakan Çavuş, dalında kalan ürünün de tazmin edileceğini duyurdu.