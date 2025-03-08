Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, görüşmede özellikle harnup (keçiboynuzu) üretimi, kuraklık ve tarımsal teşvikler konularında üreticilerin beklentileri ele alındı.

Harnup üreticilerinin sektörel sıkıntılarına değinen Bakan Çavuş, harnubun ülkede yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir değer taşıdığını vurguladı ve gerekli teşvikleri hayata geçirdiklerini ve devam ettirdiklerini söyledi.

Üreticilerin kuraklık konusundaki endişelerini de dinleyen Çavuş, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“2024 yılında hayata geçirdiğimiz sürdürülebilir tarım politikalarını daha da ileriye taşıyarak 2025 yılı itibarıyla teşviklerimizi artırdık. Üreticilerimizin karşılaştığı kuraklık gibi doğal zorluklara karşı destek mekanizmalarımızı güçlendirdik. Kuraklık tespit çalışmalarımızı titizlikle yürüttük ve üreticilerimize taahhüt ettiğimiz ödemeleri gerçekleştirdik. Bundan sonra da çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.”

-Kadın üreticilere karanfil

Ziyaret kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın üreticilere karanfil takdim eden Çavuş, kadınların tarımsal üretimdeki rolünün büyük önem taşıdığını belirterek “Kadınlarımız, tarım sektöründe sadece üretici değil, aynı zamanda yenilikçi ve girişimci kimlikleriyle sektöre yön veren bireylerdir. Onların emeğini her zaman takdir ediyor ve destekliyoruz” dedi.

Bakan Çavuş’a ziyaretinde, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ercan Akerzurumlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Reşat Değirmenci, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, Veteriner Dairesi Müdürü Tunç Beyit, Devlet Üretme Çiftliği Müdürü Barış Uyaroğlu ve SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı eşlik etti.