Çavuş Ramazan ayı mesajında, “Rahmet, bereket ve manevi huzur ayı olan Ramazan’a bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Ramazan’ın yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma duygularını hatırlatan mübarek bir zaman dilimi olduğunu kaydeden Çavuş, “Bu mübarek ayda, sofralarımıza gelen her lokmanın kıymetini bir kez daha idrak ederken, emeğiyle toprağı işleyen, üretimiyle halkımızın gıda ihtiyacını karşılayan çiftçilerimize ve tüm tarım emekçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ramazan’ın bereketinin, tarlalarda ve sofralarımızda daim olmasını diliyor, üreticilerimizin emeğinin karşılığını alacağı verimli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, Ramazan ayının ülkemize sağlık, huzur ve bolluk getirmesini diler, tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar dilerim.” ifadelerini kullandı.