Serdar Ortaç açtığı canlı yayında CHP'lilere ve Tarkan'a küfür etti. Görüntülerin gündem olmasının ardından açıklama yapan şarkıcı, "Hiçbir şey hatırlamıyorum, şimdi uyandım... Tarkan'dan özür dilerim" dedi.

Serdar Ortaç, açtığı canlı yayında 'CHP'lilere' ve sanatçı 'Tarkan'a küfür etmişti.

Yardımcısı telefonu elinden aldı

Ortaç'ın küfürler ettiğini duyan evde çalışan kadın ise hemen araya girdi. Şarkıcının elinden telefonu alan kadın yayını sonlandırdı.

'Affeder herhalde'

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Serdar Ortaç konuyla ilgili "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Şimdi uyandım. O kadar ilacın üstüne çok içmişim. Herkes 'ne yaptın sen' diyor. Seyrederek canımı sıkmak istemiyorum. Özür dilerim Tarkan'dan, affeder herhalde" ifadelerini kullandı.