Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 13:00 sıralarında, İskele-Lefkoşa Anayolu’nun 0-1’inci kilometresi arasında bulunan bir tarla içerisinde, N.O.(E-47) kullanımındaki traktörün arkasında takılı bulunan tahıl ekim makinesi ile arpa ektiği sırada, yanında çalışan Muhammad Mubbshar IFTIKHAR(E-31)’a, gerekli tedbirleri almayı ihmal edip tahıl ekim makinesinin deposu içerisindeki toprağı temizlettiği esanda, adı edilenin sağ elinin makine içerisine sıkışarak yaralanmasına sebep oldu. Muhammad Mubbshar IFTIKHAR, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ el bileğinde kırık teşhisi nedeniyle Cerrahi Serviste müşahede altına alındı. Olayda ihmali görülen N.O. aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir