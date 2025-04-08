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08.04.2025 tarihinde, saat 13.15 sıralarında Taşkent köyünün güney doğu kısmında bir arazi içerisinde bulunan baz istasyonu üzerinde montaj çalışması yapıldığı sırada, halat ile yukarıya combaniair isimli malzeme çekildiği esnada, malzemeyi tutan çelik kelepçenin kopması sonucu yukarı çekilen malzemeler baz istasyonu aşağısında çalışmakta olan Fatih ŞAFAKOĞLU (E-35)'nun üzerine düşmüştür. Ağır yaralanan Fatih ŞAFAKOĞLU olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

AB, Kıbrıs'ta Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne 5 milyon euro ek yardım yaptı

AB, Kıbrıs'ta Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne 5 milyon euro ek yardım yaptı

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