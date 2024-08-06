Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, burada yaptığı konuşmada, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi tarafından 62’ncisi düzenlenen Mehmetçik Üzüm Festivali’nin açılışına katılmasının ardından yerli ve uluslararası dans gösterilerini görmek için Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festivali’ni izlemeye geldiğini söyledi.

Tatar, Meksika’dan ve Hırvatistan’dan gelen dansçıların yanında yerli halk dansları ekiplerinin oyunlarıyla festivale renk katacağını belirtti.

Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız izolasyonların aşılmasında kültür ve sanat etkinliklerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye Milli Takımı’nda yer alan Buse Savaşkan’ın Kıbrıs Türkü’nü temsil ettiğini ve varlığını dünyaya gösterdiğini kaydetti.

Mehmetçik Üzüm Festivali’nde farklı ülkelerden gelen dans ekiplerinin yer almasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyaya duyurduğunu anlatan Tatar, 62’ncisi düzenlenen festivalin, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda verdiği mücadeleyi yansıttığını dile getirdi.