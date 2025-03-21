Cenevre’de gerçekleştirilen 5+1 gayrı resmi toplantıyı değerlendiren Ersin Tatar, ‘elimiz güçlü’ diyerek, “bizi Cenevre’ye iki devlet diyeceğimizi bile bile çağırdılar” ifadelerini kullandı.

Bunun çok önemli bir nokta olduğunu kaydeden Tatar, şunları söyledi:

“Biz haklarımız gözetilmeden müzakere masasına geçilmez dedik, hala o noktadayız. Elimiz güçlü. Yıllarca Kıbrıs Türkü yalnızdı. BM taraf, federasyon diyor, Rum’un da ne olduğu belli. Biz pozisyonumuzu korumaya çalışıyoruz. Bizi iki devlet diyeceğimizi bile bile bizi oraya çağırdılar ve biz onun arkasında durduk. Görüşme başlayacaksa egemen eşitliğimizin korunması lazım. Biz her iki halkın da yararına olabilecek bir çözüm istiyoruz.”

“Kapıların açılması için bastıracağım”

Yeni kapıların açılacak olmasıyla ile ilgili de konuşan Ersin Tatar, kapıların açılması için baskı uygulayacağını söyledi. Haspolat ve Akıncılar kapıları konusunda ısrarcı olduğunu belirten Tatar, Cenevre’de 4 kapı dendiğini ancak Rum Liderin diğer 2 kapı konusunda kendisine açıklama yapamadığını söyledi.

Solar enerji konusunun da gündemde olduğunu kaydeden Tatar, konunun takipçisi olacağını belirtti. Elektrikte enterkonnekte sistemin de konuşulduğunu belirten Tatar, bunun Türkiye üzerinden yapılmasının her iki tarafın da kazancına olacağını vurguladı.

Tatar Özel Temsilcinin iş birliği önerilerinin uygulanması aşaması için ve Temmuz’da yapılacak toplantı için gidip geleceğini belirtti.

“Mülkiyette en büyük silahımız takas…”

Mülkiyet konusuna da değinen Tatar, “anlaşma olursa ilk iş takas olacak” diyerek, şunları kaydetti:

“Mülkiyette en büyük silahımız takas. Kıbrıslı Türkler, Güney’de 500 bin dönüm mal bıraktı, anlaşma olursa ilk iş takas olacak. Anlaşma olduğu gün mallar boşa çıkacak ve dağıtılabilecek. Bu Rum tarafını da rahatlatır. En büyük temennim TMK’nın etkinliğini koruyabilmesi ve önemli davalarda süreçlerin tıkanmadan yürümesi.”

“Ekonomimiz her şeye rağmen büyüyor”

İki devletin çok önemli olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk’ünün kimlik bulma ve uluslararası olmaya susadığını söyledi. “Bizim neyimiz eksik?” diye soran Tatar, ekonominin her şeye rağmen büyümeye devam ettiğine dikkat çekti.