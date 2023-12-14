Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar açılış töreninde yaptığı konuşmada, YDÜ’de uluslararası beklentilere karşılık verecek konuların, uluslararası katılımcılarla düzenlenmesinin önemine dikkat çekti.

Tatar, uluslararası toplantılarda çevresel etkilerin azaltılması için önerilerde bulunulduğunu ancak adım atılmadığını söyledi.

Su ve enerji meselesinde sürdürülebilir ve çevreyi korumak için önemli tedbirler alınması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, atılacak adımların maliyetli ve zorlukları olduğunu ancak Kıbrıs adasını koruyup gelecek nesillere daha iyi şartlarla bırakmanın bir görev olduğunu vurguladı.

Tatar, mevcut nesillerin günümüzde gelecek nesillerin kaynaklarını tüketerek hareket ettiğine işaret ederek “Doğaya zarar veren çevresel etkiler, istatistiklere bakıldığında ülkemiz ve Türkiye’de düşüktür ancak birkaç büyük ülkenin payı büyüktür” dedi.

KKTC’ye Türkiye’den su getirmekle büyük bir hizmet yapıldığını ve suyu Rum tarafıyla paylaşmaya hazır olduklarını söyleyen Tatar, Anadolu’dan daha önce denize akan suyun ülkeye getirilmesi ile büyük kazanım elde edildiğini dile getirdi.

Nüfus artışı ve farklı gelişmeler nedeniyle suyun verimli kullanılması gerektiğine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Artan nüfus ve ihtiyaçlardan dolayı daha fazla refah beklentileri kaynaklar üzerinde baskı yaratıyor. Tasarruf ve verimlilik için teknolojiden yararlanarak hareket edilmeli” şeklinde konuştu.

Türkiye’den çift yönlü kabloyla elektrik getirilmesi konusundan bahseden Tatar, daha ucuz ve güvenli olan Türkiye üzerinden Avrupa Birliği’ne bağlanılacak enterkonnekte sisteme dahil olması için Kıbrıs Rum tarafına teklif yapıldığını kaydetti.

Tatar, çift yönlü kablo sayesinde Kıbrıs’taki yenilenebilir enerjinin de karşı tarafa aktarılabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgızistan’da geçen hafta katıldığı Enerji Yatırımları ve İş Birliği Konferansı’nda dağdan akan suların enerjiye dönüştürülmesinin görüşüldüğünü dile getirdi.