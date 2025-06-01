1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Tatar, tüm çocukların gününü kutladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyamız üzerinde yaşayan çocuk nüfusunun en az yarısı iklim değişiminden, küresel çevre kirliliğinden, küresel çatışma ve gerilimlerden ve en önemlisi küresel yoksulluk ve açlıktan etkileniyor. Geleceğimiz olan çocuklarımız için daha mutlu, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak bugünün yetişkinlerinin en önemli hedefi olmalıdır. Bu vesile ile başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan çocuklarımız olmak üzere dünyanın bütün çocuklarının 1 Haziran Dünya Çocuk Gününü yeniden kutlar, onlara en içten tebriklerimi sunarım".