Başbakan Üstel’in ziyareti sırasında Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Hastaneden çıkışında açıklama yapan Başbakan Üstel, bugün çok üzücü bir olayla karşılaştıklarını belirterek, Dipkarpaz’daki öğrencileri Erenköy Lisesi’ne taşıyan otobüsün beklenmedik bir şekilde kaza yaptığını, otobüsteki tüm öğrencilerin hastanelerde müşahede altına alındığını söyledi.

Üstel, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 22, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde de 7 çocuğun müşahede altında olduğunu söyledi.

Başbakan Üstel, ”Allah’a şükürler olsun ki ağır yaralı çocuğumuz yoktur. Bir çocuğumuzda birtakım travmalar var. O da gözetim altındadır. " diyerek, gözetim altındaki öğrencinin de iyileşeceğine olan inancını belirtti.

Üstel, “ Çocuklarımızı Allah bize bağışladı. Çocuklarımızın hepsinin sağlık durumları iyi. Burada bu akşam müşahede altında tutulacaklar ki yarın kendi evlerine gönderebilelim. Ama ne olur ne olmaz herhangi bir duruma karşı çocuklarımızın hepsi burada, aileleri burada. Bir kez daha ailelerimize, çocuklarımıza, halkımıza geçmiş olsun diyorum. "ifadelerini kullandı.