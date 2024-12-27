Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşme tarihini de açıklayarak, 20-21 Ocak gibi bir araya geleceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Mart ayının ortalarında İsviçre’de geniş katılımlı bir toplantı olacak gibi görünüyor. Bu toplantı bizim önerimizdir. Biz, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile iki devleti çözüm siyasetini devam ettiriyoruz” dedi.

“İLHAM ALİYEV’İ ARAYARAK, DESTEK İSTEDİM”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak desteğini istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Önemli ülkelerden desteğimiz artıyor. Bu da beni mutlu ediyor. İki devletlilik bir yere geldi. Kıbrıs’ta çözüm olacaksa bu çözüm Kıbrıs’ın gerçeklerine göre olacaktır” dedi.

“DİYALOGDAN KAÇMIYORUZ”

Tatar, “Bizim meselemiz, egemenlik meselesidir. Egemenliğin kabul edilmesiyle resmi müzakerelere girebiliriz. Diyalogdan kaçmıyoruz. Elimizden geldiği kadar karşı tarafla her türlü konuyu görüşüyoruz. Diyalog ve iletişimden hiçbir zaman kopmadık, kopmak da doğru değil” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen gayriresmi görüşmeye de dikkat çekerek, Haspolat kapısının açılmasını, Yeşil Hat ve Metehan Sınır Kapısı’ndaki trafiğe iyi geleceğini kaydetti.

Kaynak: Kıbrıs Postası