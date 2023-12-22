Onaylanan 2024 bütçesine ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı açıklamada, ekonomide istikrarın ve sürdürülebilirliğin temini, kamu ve özel kesim yatırımlarının, nitelikli büyümenin ve istihdamın desteklenmesi, toplumsal refahın artışının önemine dikkat çekti.

“Pandemi döneminde yaşanan sürecin ekonomik kaybı ile sonrasında yaşanan savaşlar nedeniyle ülkemiz ekonomisinde yaşanan daralmanın geride kalması, ekonomik krizin etkilerinin hafiflemesi umut verici” ifadelerini kullanan Tatar, Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesinin yaklaşık 88 milyar TL, bu bütçenin ana bileşeni olan Genel Bütçenin de 78 milyar 717 milyonTL büyüklüğe ulaştığını belirtti.

Yerel kaynakların artmakta olduğunun altını çizen Tatar, 2024 bütçesinde 55 milyar TL’nin üstünde yerel gelir elde edilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Tatar, Türkiye’nin 2024 bütçesine katkısının hibe olarak 9 milyar TL 5 Milyar TL de Kamu maliyesine destek olmak üzere toplamda 14 milyar TL öngörüldüğüne de değindi. 2024 Bütçesine katkısı nedeniyle Türkiye’ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, bütçede öngörülen yaklaşık 7 milyar TL açığın da yıl içinde alınacak tedbirlerle karşılanacağını umduğunu bildirdi.

“Sektörlerin istikrarlı büyümesi önemli” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Turizm, Yüksek Öğrenim, Sanayi, Tarım ve hizmetler sektörlerinde büyüme sürecine girildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya, bütçeyi hazırlayan Maliye Bakanlığı yetkililerine, yaptıkları katkılardan dolayı tüm milletvekillerine ve tüm Meclis çalışanlarına da teşekkür etti.

88 milyar 266 milyon TL’lik 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi, Meclis’te iki hafta süren maratonun ardından bugün oyçokluğuyla kabul edilmişti.