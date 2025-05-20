Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Her alanda olduğu gibi spor alanında da KKTC'nin izolasyonlar altında olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençlerin sporla güçlendirilmesinin ülke adına önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, tüm engellemelere rağmen başarı gösteren sporcularla gurur duyduğunu kaydetti.

İzolasyonlardan dolayı Kıbrıslı Türk sporcuların resmi müsabakalara katılamadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu konudaki mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Gençlerin hakkını alabilmek adına mücadelenin devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, politik nedenlerden dolayı gençlerin olumsuz etkilenmesinin önüne geçmeyi amaçladıklarını vurguladı.

“Uluslararası etkinliklerden uzak kalmak adil değil”

Uluslararası etkinliklerden uzak kalmanın adil olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de bir çok dalda toplam 33 federasyon olduğunu bunun da Kıbrıs Türk halkının başarısının bir kanıtı olduğunu belirtti.

Spor alanında olduğu gibi, sanat ve kültürel etkinliklerde de Kıbrıs Türk halkına engeller konulduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda da mücadeleyi sürdüreceklerini yineledi.

Arıkan

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan ise, Kosova Hentbol Federasyonu yeni Başkanı Edin Kogeci'nin ilk ziyaretini KKTC’ye gerçekleştirmesinin olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Kosova ile işbirliği içinde olduklarını belirten Arıkan, geçmişte onların da Kıbrıs Türk halkı gibi izolasyonlar altında olduğunu kaydetti.

Verilen mücadele sonrası kazandıkları haklarla bir çok yerde kendi adlarına yarıştıklarını ifade eden Arıkan, bunun kendilerine umut olduğunu söyledi.

Kosova Hentbol Federasyonu'nun tecrübelerinden yararlanarak kendi sporcularına katkı sağladıklarını belirten Arıkan, iki ülke arasında yürüttükleri işbirliklerine değinerek devam eden çalışmalar konusunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı bilgilendirdi.