Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, kabulde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gelecek nesillere edebiyat anlamında önemli bir miras bırakan Gülten Dayıoğlu'na eserlerinden ve yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde gerçekleşen ziyaretin oldukça anlamlı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gülten Dayıoğlu'nun gençlik için yaptığı çalışmaların oldukça kıymetli olduğunu ve gelecek nesillere miras olarak kalacağını vurguladı.

Gelecek nesillere, Türk dilinin zenginliğini aktarabilmenin ve Türkçenin etkin kullanımını artırabilmenin önemine değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ortaya konulan çalışmaların ve elde edilen başarıların buna rehberlik edecek nitelikte olduğunu ifade etti.

Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı’nın her yıl düzenlediği “İlk Gençlik Romanı Ödül Töreni”, bu yıl Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ev sahipliğinde KKTC’de yapılmasının gurur verici bir gelişme olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, böyle önemli bir etkinlikte önemli rehberleri ağırlamanın haklı gururunu yaşadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "Edebiyat alanında farklı çalışmalarla ortaya koyulan bu irade ve değerleri paylaşmak daha iyi bir gelecek ve daha iyi bir KKTC için oldukça kıymetlidir, bu nedenle kimliğimiz ve değerlerimizin savunucusu olan bu çalışmaları yakından takip ederek, destekliyoruz." dedi.

Gülten Dayıoğlu ise vakfın vizyon ve misyonu hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a bilgi verdi.

Çocuk edebiyatının öncülerinden olan Dayıoğlu, yazdığı kitaplardan bahsetti. KKTC'ye ziyaretlerde bulunduğunu ve çok güzel çalışmalara imza attığını belirten Dayıoğlu, yaptığı çalışmaların değer bulmasının kendisi için oldukça önemli olduğunu belirtti.