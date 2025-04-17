Tatar, açıklamasında Kıbrıs Türk halkının 1571’den bu yana Türk milletinin onurunu ve İslam’ın sancağını Akdeniz’de dalgalandıran bir halk olduğunu vurgulayarak, Oktay Saral’ın ifadelerini “talihsiz ve ayrıştırıcı” olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Bugün, Oktay Saral'ın, Başbakanımız Sayın Ünal Üstel hakkında yaptığı paylaşımı büyük bir üzüntüyle karşılamaktayım.

Kıbrıs Türk halkı olarak bizler, 1571 yılında Anadolu’nun bağrından çıkıp Akdeniz’in ortasındaki bu kutsal topraklara gelerek, İslam’ın sancağını ve Türk milletinin onurunu dalgalandıran bir mirasın taşıyıcılarıyız. Türk dünyasının Akdeniz’deki uç beyliğini üstlenmiş olan Kıbrıs Türkleri olarak, Sayın Saral’ın açıklamalarını talihsiz ve ayrıştırıcı bulmaktayız.

Bu tür açıklamalar, Anadolu halkı ile Kıbrıs Türk halkı arasına nifak sokmaktan başka bir işe yaramamakta, ne yazık ki bizleri ayrıştırmaya çalışan dış güçlerin amaçlarına hizmet etmektedir. Bu nedenle, Oktay Saral’ın sözlerini halkım adına büyük bir üzüntüyle ve kaygıyla karşılıyorum.

Başbakan Sayın Ünal Üstel’e olan desteğimiz tamdır. Buradan açıkça ifade etmek isterim ki, Kıbrıs Türkü’nün ne Müslümanlığından ne de Türklüğünden kimsenin şüphe duymasına mahal yoktur.

1571'den bu yana, ezanlarımız susmasın, bayrağımız göklerden inmesin diye Anadolu halkıyla omuz omuza mücadele ettik. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla birliğimizi korumaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı olarak halkımı sağduyuya davet ediyorum. Elbette herkesin fikirlerini ifade etme ve tepki verme hakkı vardır. Ancak bu, saygı çerçevesi içinde olmalı ve birliğimizi zedeleyecek şekilde kullanılmamalıdır.

Milletimizin sağduyusuna ve kardeşliğine güveniyorum."