Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Bakanlar Kurulu’na başkanlık etti.

Tatar’ın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki (DAÜ) sıkıntılar ele alındı.

DAÜ Rektörü Prof.Dr. Hasan Kılıç da toplantıda bir sunum yaptı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) kısa bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin, DAÜ’de yaşanan sıkıntıların aşılması için ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

DAÜ’nün KKTC’nin en önemli kurumlarından biri olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “önemli olan DAÜ’nün marka değerinin korunmasıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanan sıkıntıların planlanan açılımlar ve yürütülen çabalarla aşılacağına inandığını da bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, DAÜ konusu üzerinde hassasiyetle duran ve sıkıntıların aşılması için çalışmalar yürüten Başbakan Ünal Üstel’e, bakanlara ve DAÜ Rektörü Prof.Dr. Hasan Kılıç ile ekibine de teşekkür etti.