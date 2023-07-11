Boğaz Şehitliği ziyaretinde, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da hazır bulundu.

Ziyaret programı kapsamında Kurtulmuş, ilk olarak şehitliğe çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Kurtulmuş, Boğaz Şehitliği Özel Defteri’ni imzaladı.

Kurtulmuş, Özel Defter’e şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz, Kıbrısımızın esaretten kurtuluşu ve bağımsızlığı, Kıbrıs Türklerinin onur ve egemenlik hakkı için şehit düşen sizler, bize millet olma bilincini bahşetmektesiniz. Bu ilham, sonsuza kadar devam edecektir, çünkü sizler kıyamete kadar, milletimizin örnek almaya devam edeceği tarihi şahikalarsınız. Eşsiz kahramanlıklarınızla kara geceleri aydınlık sabahlara çevirdiniz, Kıbrısımızın ve Kıbrıs Türklerinin esenliği oldunuz. Bu günümüzü siz mücahid ve şehitlerimize borçluyuz, bunun şuurunda olarak sizleri rahmet ve şükranla yad ederken, ruhunuz şad olsun diyorum.”

Kurtulmuş ve heyete daha sonra Boğaz Şehitliği hakkında bilgi verildi. Ardından heyet, şehit mezarlarını gezerek, mezarlara karanfil bıraktı.

Kurtulmuş’un KKTC’deki temaslarını tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde Azerbaycan’a hareket etmesi bekleniyor.