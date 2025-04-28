TBMM Başkanı Kurtulmuş, resmi ziyaret için bulunduğu Kırgızistan'da TV 100 canlı yayınında soruları yanıtladı.

Semerkant'ta 4 Nisan'da yapılan Orta Asya Ülkeleri Avrupa Birliği Zirvesi'nin nihai bildirisinde, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin, Kıbrıs'ın tek temsilcisi olduğunu ifade eden Birleşmiş Milletler kararlarına atıfta bulunularak, Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'ni yok sayan bir karara imza atıldığını belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu doğrudan doğruya orada temsilcilik açma ya da büyükelçilik açma anlamına gelmiyor. Nitekim Kırgızistan'ın da şu anda bir büyükelçiliği yok. Özbekistan'ın da yok. Başka ülkelerden akredite edilen büyükelçilerle o işi yürütüyorlar. Ama gerçekten bu Türkiye'nin beklemediği bir yaklaşım oldu ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Bugün burada yaptığımız resmi görüşmelerde de bunları hem mevkidaşım meclis başkanına hem sayın Cumhurbaşkanına hem de Bakanlar Kurulu Başkanı, bizdeki adıyla başbakana bu konuyu açıp, bunları konuşma imkânımız oldu. 'Tabii ki olan oldu, geçmişte kaldı. Biz Türkiye olarak üçüncü ülkelerle nasıl ilişkiler kuracağınızı söyleyecek konumda değiliz ama kardeşlik hukukumuz bu konudan ciddi şekilde rahatsız olduğumuzu ve bunun telafi edilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini' kendilerine söyledik."

"Telafi edilmesi derken ne yapılması gerekiyor şu anda, beklentiniz nedir?" sorusunu Kurtulmuş, şöyle yanıtladı:

"Şu andaki temel mesele, Kuzey Kıbrıs Türk tarafı uluslararası alanda tanınmıyor. Mesela şu anda Kırgızistan'da KKTC'nin temsilciliği var, temsilcilik açılabilir. Ayrıca Kuzey Kıbrıs tarafına bakmakla görevli yakın ülkelerden birisinin büyükelçisi oralara akredite edilebilir. Ayrıca ortak kültürel programları yapılabilir. KKTC Kazakistan'da, Özbekistan'da, Azerbaycan'da yaptığı gibi Kırgızistan'da Kuzey Kıbrıs Türk kültür günleri yaparlar. Devlet Başkanları Sayın Ersin Tatar gelir buradaki yetkililerle görüşür. Böylece gayri resmi de olsa Kuzey Kıbrıs'ta bir Türk siyasi kimliğini, varlığını bildiklerini ifade eden birtakım adımlar atılabilir. Madde madde burada teferruatlı bir şekilde söylemeyeyim, bunların hepsini söyledik."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Sitemlerinizi ilettiğinizde nasıl karşılık gördünüz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Fevkalade olumlu yaklaştıklarını görüyoruz. Şunu da söyleyeyim, bunları yakın dönemde telafi edeceklerini düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta bize ziyarete gelen Özbekistan ve Kazakistan meclis başkanı arkadaşlarımız, mevkidaşlarımız vardı. Onlarla da bu konuyu medyanın önünde olmamak şartıyla konuştuk. Çünkü kardeşlik hukuku bunu gerektirir. Onlar da bu konuyla ilgili hassasiyetleri anladılar ve inşallah, ümit ediyoruz ki, gerekli tedbirler alınır. Yalnız şuna dikkat etmek lazım; bir çevre de 'Ya siz Türk dünyası, Türk dünyası diyorsunuz. Bunlarla yakın ilişkiler geliştiriyorsunuz. Bakın onlar sizi sattılar' gibi bir algıyla Türk dünyasıyla Türkiye'nin arasını ve özellikle Türk dünyasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin arasını açmaya çalışıyor. Buna hiçbir şekilde müsaade etmemek lazım. Hem Türk Devletler Topluluğunda hem Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nde (TÜRKPA), bu ülkelerle gelişen çok derin dostluklarımız var. Hatta dostluğun ötesinde kardeşlik var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkelerin liderleriyle çok yakın sürdürdüğü temaslar var. Her alanda işbirliklerimiz artıyor. Evet, bu bizi rahatsız eden, gerçekten millet olarak da fevkalade rahatsızlık duyduğumuz bir konudur. Ama bunun telafi edilmesinin imkanı, yolları vardır. Bunlarla ilgili de bu dost ve kardeşimiz olan ülkelere sürekli tavsiyelerde bulunmak, onlardan taleplerde bulunmak da Türkiye olarak bizim sorumluluğumuz altındadır."