Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk yurt dışı resmi ziyaret için geldiği KKTC’de temaslarını tamamlayarak Azerbaycan’a hareket etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve heyetini Ercan Havalimanı’nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Vekili 28’inci Tümen Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ile diğer yetkililer uğurladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyet bugün sırasıyla Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarını daha sonra da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Ant Mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilen ve ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşen Kurtulmuş, Boğaz Şehitliğini de ziyaret etmişti.