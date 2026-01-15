Meclis'ten verilen bilgiye göre, KKTC Meclisi AB Komitesi Başkanı Ahmet Savaşan ile TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk’ün başkanlığında yapılan toplantı Cumhuriyet Meclisinde yer aldı.

Toplantıda, ıbrıs meselesi, parlamentolar arası iş birliği, AB ile ilişkiler ve Türk dünyasıyla geliştirilen temaslar ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Savaşan, TBMM heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, meclisler arası iş birliğinin KKTC’nin siyasi hedefleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Savaşan, parlamentolar bünyesinde oluşturulan AB Uyum Komisyonlarının temel amacının Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğiyle varoluş mücadelesini sürdüren KKTC’nin siyasi hedefleri arasında yer alan Avrupa Birliği üyeliği iradesini canlı tutmak olduğunu kaydetti. Savaşan AB üyeliğinden bağımsız olarak yasa ve tüzükleri çağdaş yaşamın evrensel değerleri ve örnek uygulamalarıyla uyumlu hale getirmeyi hedeflediklerini de söyledi.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs meselesinde taraflı bir tutum sergilediğini ifade eden Savaşan, 2004 yılında Rum tarafının tüm adayı temsilen AB üyeliğine kabul edilmesinin çözüm sürecini olumsuz etkilediğini kaydetti. Buna rağmen KKTC’nin, anavatan Türkiye’nin güçlü desteğiyle yoluna kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Savaşan; ekonomik gelişmelerin, uluslararası temasların ve Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında yürütülen iş birliklerinin her geçen gün arttığını ifade etti.

- Kayatürk

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk ise KKTC’ye gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, gösterilen misafirperverlik dolayısıyla KKTC makamlarına teşekkür etti.

Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı vefat yıl dönümlerinde rahmetle anan Kayatürk, Kıbrıs meselesinin Türkiye için bir millî dava olduğunu vurguladı. Bu kapsamda TBMM ile KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin eş güdüm içinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Kayatürk, parlamenterler arası diyaloğun karşılıklı ziyaretlerle sürekli canlı tutulması gerektiğini belirtti.

Kayatürk, Cumhuriyet Meclisi–TBMM Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nun 7–10 Temmuz 2025 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaretin son derece verimli geçtiğini kaydederek, KKTC’nin uluslararası görünürlüğünün artırılması amacıyla Türk Devletleri ile parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ifade etti. Kayatürk, Azerbaycan Milli Meclisi ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasında kurulan Dostluk Grubu’nun bu süreçte önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Türkiye–KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’ndan oluşan karma heyetin, 14–16 Kasım 2025 tarihlerinde KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere KKTC’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Kayatürk, bu toplantıların “Üç Devlet, Bir Millet Toplantıları” adıyla düzenlenmesini son derece kıymetli bulduklarını ifade etti. Kayatürk, bu anlayışın ortak tarih, kültür, dil ve kader birliğinin güçlü bir yansıması olduğunu belirtti.

Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün uluslararası toplum tarafından tanınmasıyla mümkün olacağını vurgulayan Kayatürk, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dört Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabında uluslararası topluma KKTC’yi tanıma çağrısı yaptığını hatırlattı.

Kayatürk, adadaki gerçekleri ve tarafların iradesini yansıtmayan hiçbir önerinin çözüm getirmeyeceğinin artık uluslararası toplum tarafından da görülmesi gerektiğini belirterek, anavatan ve garantör Türkiye’nin; tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının huzuru, refahı ve kalkınması için desteğini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.