Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Anayasa Mahkemesi’nin Öğretmenler Yasası’na ilişkin verdiği iptal kararına dair yazılı bir açıklama yaptı.

TDP açıklamasında, söz konusu kararın anayasal ilkeler ve kamuya girişte eşitlik ilkesi açısından değerlendirilmesi gereken önemli bir karar olduğu vurgulandı. Eğitimin niteliğinin yükseltilmesi, öğretmen yetiştirme ve istihdam süreçlerinin liyakat, şeffaflık ve planlama temelinde ele alınmasının anayasal bir gereklilik olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, eğitimin siyasi kaygılarla ve geçici çözümlerle değil, kamusal yarar esas alınarak yönetilmesi gerektiği belirtilerek, bu yöndeki anayasal yaklaşımın ilkesel olarak doğru bulunduğu ifade edildi.

Ancak TDP, kararın uygulanma biçiminin yeni mağduriyetler yaratmaması gerektiğinin de altını çizdi. Siyasi tercihler ve yanlış istihdam politikaları sonucunda ortaya çıkan sorunların bedelinin eğitim emekçilerine ödetilemeyeceği vurgulandı.

Yıllar boyunca geçici statüde görev yapan öğretmenlerin, yürürlükteki mevzuat ve uygulamalar doğrultusunda mesleki yaşamlarını planladıkları ve sahada ciddi bir deneyim ile emek birikimi oluşturdukları belirtilen açıklamada, hiçbir geçiş mekanizması öngörülmeden bu sürecin sonlandırılmasının yeni ve derin mağduriyetler yarattığına dikkat çekildi.

TDP, geçici öğretmenlik uygulamasının siyasi bir istihdam aracına dönüştürülmesini yanlış bulduğunu yineleyerek, bu yanlışın düzeltilmesinin sahada çalışan öğretmenleri yok sayarak değil; anayasal çerçeveye uygun, adil ve geçişi düzenleyen çözüm modelleriyle mümkün olacağını kaydetti.

Açıklamada, devletin görevinin bir yandan hukuk devletini ve eşitliği korumak, diğer yandan ise kendi uygulamalarının yarattığı mağduriyetlere karşı sorumluluk almak olduğu vurgulandı.

Toplumcu Demokrasi Partisi, hem eğitimin kamusal ve liyakat temelli yapısını savunmaya hem de bu süreçten etkilenen eğitim emekçilerinin haklarının takipçisi olmaya devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.