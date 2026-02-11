TDP Sağlık Komitesi tarafından yapılan açıklamada, kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerinde yaşanan yapısal sorunların halen devam ettiği belirtilerek, bu koşullar altında atılacak düzenlemelerin kalıcı çözüm üretmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, altyapı eksiklikleri, hekim ve sağlık personeli yetersizliği ile randevu sisteminde yaşanan aksaklıkların sağlık hizmetlerinin sürekliliğini ve erişilebilirliğini olumsuz etkilediği vurgulandı ve bu sorunlar giderilmeden mesai düzenlemeleri üzerinden bir iyileştirme algısı yaratılmasının gerçekçi olmadığı kaydedildi.

TDP Sağlık Komitesi, özellikle görüntüleme hizmetleri ve poliklinik randevularında yaşanan sorunların çözüme kavuşturulmadığı bir ortamda, öğleden sonraki hizmetlerin fiilen verilemeyeceğine dikkat çekerek, bu durumun, hastaların yine özel sağlık hizmetlerine yönelmesine neden olacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “tam mesai” uygulaması kapsamında hekimlerin özel hastanelerde çalışmaya devam edeceğine yönelik açıklamaların, kamusal sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefiyle çeliştiği ifade edildi. Bu yaklaşımın kamu sağlık sistemindeki yapısal sorunları ortadan kaldırmadığı vurgulandı.

TDP Sağlık Komitesi, sağlıkta asıl ihtiyacın kavramsal değişiklikler değil, bütünlüklü bir sistem reformu olduğunun altını çizerek; kadro planlaması yapılmadan, altyapı tamamlanmadan ve randevu sistemi sağlıklı biçimde kurulmadan atılacak adımların günü kurtarmaktan öteye geçmeyeceğini belirtti.

Açıklama, TDP’nin kamu sağlık sisteminin güçlendirilmesini, sağlık çalışanlarının insanca çalışma koşullarına kavuşmasını ve halkın nitelikli sağlık hizmetine eşit erişimini savunmaya devam edeceği vurgusuyla sona erdi.

Açıklamada, TDP’nin tüm farklılıklara rağmen halkın çıkarlarını esas alan bir anlayışla uzlaşmaya açık olduğu ve doğru, sürdürülebilir bir sağlık sisteminin kurulması yönünde çağrısını sürdürdüğü vurgulandı.