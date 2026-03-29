Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 9. Olağan Kurultayı bugün The Paradise Park’ta yapıldı. Tek aday olarak kurultaya giren Zeki Çeler yeniden genel başkan seçilirken, parti meclisi (PM) ile disiplin ve denetleme kurullarının yeni üyeleri de belirlendi.

Partinin yeni PM ve disiplin ile denetleme kurulu üyeleri ise şu şekilde:

LEFKOŞA

Çelen Çağansoy

Aktan Erdoğa

Müge Mavitunalı

Tezcan Dereli

Gizem Davulcu

İlke Davulcu

Kemal Baykallı

Arda Çileker

Erman Yaylalı

Deniz Erkal

Evrim Hınçal

Ceran Tunalı

Mehmet Miralay

Nimet Harmancı

Bora Rifatoğlu

Tahir Hoca

MAĞUSA

Mustafa Emiroğluları

Ece Balcı

Tacan Reynar

Yasemin Çobanoğlu

Ahmet Denizer

Zuhal Koreli

Ersen Sururi

Gökan Toygar

Hüseyin Tuğcan

Koray Diran

Ahmet Şah

Zakire Kaleli

Nevzat Özkunt

GİRNE

Ayşe Öztabay

Deniz Birinci

Özkan Konca

Sibel Karaca

Kıymet Emin

Serkan Bülbülcü

Tevfik Aytekin

Suat Bağseven

Cemal Sunar

Muhammet Gözay

Ahmet Akarsu

İSKELE

İlknur Işıl Türkmen

Mürüde Çelikağ

İlker Balkır

Redif Ekinci

Ali Eryıldız

GÜZELYURT

Hasan Umur

Cemal Darbaz

Faik Arçay

LEFKE

Hasan Özadalı

Kamil Yayıcı

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU (ASİL)

Mehmet Davulcu

Mehmet Derya

Bekir Hınçal

Erdoğan Bekiroğlu

Kamil Gilanlıoğulları

YEDEK

Turgut Uluhan

Mehmet Hoca

Gülçin Erkmen

DENETLEME KURULU (ASİL)

Boysan Boyra

Mustafa Karadayı

Hüseyin Harmancı

YEDEK

Derviş İnceer