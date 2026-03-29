Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 9. Olağan Kurultayı bugün The Paradise Park’ta yapıldı. Tek aday olarak kurultaya giren Zeki Çeler yeniden genel başkan seçilirken, parti meclisi (PM) ile disiplin ve denetleme kurullarının yeni üyeleri de belirlendi.
Partinin yeni PM ve disiplin ile denetleme kurulu üyeleri ise şu şekilde:
LEFKOŞA
Çelen Çağansoy
Aktan Erdoğa
Müge Mavitunalı
Tezcan Dereli
Gizem Davulcu
İlke Davulcu
Kemal Baykallı
Arda Çileker
Erman Yaylalı
Deniz Erkal
Evrim Hınçal
Ceran Tunalı
Mehmet Miralay
Nimet Harmancı
Bora Rifatoğlu
Tahir Hoca
MAĞUSA
Mustafa Emiroğluları
Ece Balcı
Tacan Reynar
Yasemin Çobanoğlu
Ahmet Denizer
Zuhal Koreli
Ersen Sururi
Gökan Toygar
Hüseyin Tuğcan
Koray Diran
Ahmet Şah
Zakire Kaleli
Nevzat Özkunt
GİRNE
Ayşe Öztabay
Deniz Birinci
Özkan Konca
Sibel Karaca
Kıymet Emin
Serkan Bülbülcü
Tevfik Aytekin
Suat Bağseven
Cemal Sunar
Muhammet Gözay
Ahmet Akarsu
İSKELE
İlknur Işıl Türkmen
Mürüde Çelikağ
İlker Balkır
Redif Ekinci
Ali Eryıldız
GÜZELYURT
Hasan Umur
Cemal Darbaz
Faik Arçay
LEFKE
Hasan Özadalı
Kamil Yayıcı
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU (ASİL)
Mehmet Davulcu
Mehmet Derya
Bekir Hınçal
Erdoğan Bekiroğlu
Kamil Gilanlıoğulları
YEDEK
Turgut Uluhan
Mehmet Hoca
Gülçin Erkmen
DENETLEME KURULU (ASİL)
Boysan Boyra
Mustafa Karadayı
Hüseyin Harmancı
YEDEK
Derviş İnceer