Açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasal mirasını yaşatan CHP’nin Türkiye’yi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağına inanç vurgulayarak, Türkiye’deki demokrasi mücadelesinin Kıbrıslı Türklere de umut verdiğini belirtti.

Kıbrıslı Türklerin özgürlük, eşitlik ve uluslararası hukuk temelinde çözüm arayışının sürdüğünü vurgulayan Çeler, kurultaydan çıkacak vizyonun “bölgede barışı, karşılıklı saygıyı ve halkların kardeşliğini güçlendireceğini” ifade etti.

TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı’na katılarak destek mesajı verdi. Özkunt, kurultayın hem Türkiye hem de bölge açısından “tarihi bir gün” niteliğinde olduğunu söyledi.

Özkunt, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP’nin bugün Türkiye’yi demokrasiye, hukuka, özgürlüklere ve esenliğe yeniden kavuşturmak için önemli bir mücadele yürüttüğünü vurgulayarak, “Halkı ile birlikte her geçen gün gücüne güç katıyor. Yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

Özkunt, kardeş sosyal demokrat parti TDP’yi kurultayda temsilen bulunmaktan onur duyduğunu belirtti.

TDP, CHP’nin yeni yönetimine başarılar dileyerek, kurultayın hayırlı olmasını temenni etti.