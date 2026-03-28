Mevcut Genel Başkan Zeki Çeler’in tek aday olduğu kurultay, yarın saat 10.30’da Lefkoşa’daki Paradise Park’ta gerçekleştirilecek.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, ilçe kongreleri, Gençlik Örgütü ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TOCEK) süreçlerinin tamamlandığı, kurultay öncesinde partinin örgütsel yapılanmasını güçlendirerek seçim sürecine hazır hale geldiği belirtildi.

Kongre süreçlerinin yüksek katılım ve güçlü motivasyonla tamamlandığı ifade edilen açıklamada, partide birlik ve bütünlük görüntüsünün öne çıktığı kaydedildi.

Yeni Parti Meclisi’nin delegelerin oylarıyla belirleneceği bildirilen açıklamada, yeni Parti Meclisi ile birlikte parti kadrolarının yenilenmesi, seçim stratejisinin netleştirilmesi ve sahadaki etkinliğin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Genç kadroların öne çıktığı, kadın temsiliyetinin güçlendirildiği ve örgüt yapısının yenilendiği belirtilen açıklamada, kurultay sonrası dönemin yalnızca iç yenilenme değil, aynı zamanda seçim ve iktidar hedeflerine yönelik yeni bir başlangıç olarak nitelendirildi.