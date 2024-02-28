Zeki Çeler, “Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen kurultayımızın üzerinden biraz gecikmeli olsa da birkaç şey söylemem gerekiyor. Kurultayın hemen sonrasında başlayan ve şu ana kadar devam eden; gerek Türkiye’den gerek adanın kuzey ve güneyinden, siyasi parti başkanları ve mensupları, sivil toplum örgütleri, aktivistler, basın camiası ve yurttaşlarımızdan aldığım tebrik mesajları ve ziyaretler, ne kadar doğru bir zamanda ne kadar doğru bir adım attığımızı bir kez daha gösterdi” ifadelerini kullandı.

“Evet, hissettiğimiz ve tespit ettiğimiz gerçek; ülkede tertemiz mazisiyle ayağa kalkacak bir TDP’ye duyulan ihtiyaç, kurultayımızla birlikte yeniden açığa çıktı” diyen Çeler, açıklamasına şöyle devam etti:

“Gerek siyasetin tümünde gerekse hükümet ve muhalefet alanındaki boşluk yüreğimizdeki ülke sevgisi ve mücadele ruhuyla birleşti, sonuç ise herkesin yeni bir umut hissetmesine neden oldu. TDP, kurulduğu günden bu yana taşıdığı ilkelerinden şaşmadan ancak yeni döneme de ayak uyduracak yepyeni vizyonuyla siyaset arenasında güçlü bir yer edinmeye başladı, devam ediyor.”

“Kimse çaresiz değil, kimse yalnız değil artık”

Çeler, herkese siyasi nezaketleri ve destekleri için teşekkür ederek, “Biz çok önceden çalışmaya ve üretmeye başlamıştık. Şimdi bu çalışma ve üretme sürecini herkesin izleyebileceği haliyle büyütüyoruz. Kimse çaresiz değil, kimse yalnız değil artık” dedi.

“TDP’li bir siyaset arenasında sırtımız yere gelmeyecek”

Çeler, “ ‘Biz kime güveneceğiz, kime oy vereceğiz, kimi destekleyeceğiz’ diyenlerin sesine cevap olacak bu yeni dönemde; herkesin ortak yuvası ve örgütlenme olanı “TDP” olacak. Kimsenin şüphesi olmasın; biz de bu yurt sevgisi sizde de bu destek olduktan sonra TDP’li bir siyaset arenasında sırtımız yere gelmeyecektir. Çünkü TDP Yeni Umut, Yeni Dönem!” açıklamasını yaptı.