ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaş, Orta Doğu’da gerilimi her geçen gün artırıyor. Güney Kıbrıs’ın yapmış olduğu işbirliği anlaşmaları nedeniyle Kıbrıs adasını hedef haline getirmesi, hem Güney’de hem de Kuzey Kıbrıs’ta vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı. Rum Yönetimi savunma amaçlı İngiltere, Almanya, Yunanistan ve Amerika’dan yardım istedi. Yabancı devletlerin savaş gemileri Doğu Akdeniz’e tedbir amaçlı gelirken, Yunanistan F-16 uçaklarını Güney Kıbrıs’a konuşlandırdı.

Güney Kıbrıs’ın bu hamlelerinin üzerine, Türkiye Cumhuriyeti, Ercan Havalimanı’na 6 adet F-16 Savaş uçağı konuşlandırdı ve bunun yanı sıra hava savunma sistemlerini KKTC’ye kurdu. Bu girişimlerin yanı sıra gereken tüm tedbirlerin alındığı da yetkili makamlar tarafından açıklandı ve Kıbrıslı Türklerin güvenliği için atılması gereken tüm adımların geri durulmadan atılacağı ifade edildi.

Gündem Kıbrıs bölge muhtarlarına, Güney Kıbrıs’ın adayı bir hedef haline getirmesini ve yabancı devletlerden askeri yardım istemesini sordu. Güney Kıbrıs’ın girişimlerine karşılık Türk jetlerinin Ercan Havalimanı’nda konuşlanmasını ve Türkiye’nin KKTC’de aldığı tedbirleri de değerlendiren muhtarlar, vatandaşların alınan tedbirlerden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Muhtarlar vatandaşların korkmadan güven içerisinde günlük yaşantılarına devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

Gazimağusa Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Yeşil: Türkiye keşke daha fazla F-16 yollasaydı. Türkiye’nin buraya savaş gemileri de yollaması gerekir

Gazimağusa Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Yeşil, “Avrupa’nın yapacak bir şeyi yok, mecburlar. Avrupa ülkeleri enerji krizinden dolayı kömür yakmaya başladı. Baka çıkar yolları kalmadı o nedenle de İran’ı hep birlikte vurmak için bölgeye savaş gemileri gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti F-16 uçakları ve hava savunma sistemleri yolladı. Az bile yolladı. Türkiye keşke daha fazla F-16 yollasaydı. Türkiye’nin buraya savaş gemileri de yollaması gerekir. Gelen F-16’lar bizler için bir güvencedir. Bu savaşta ekonomik nedenlerden dolayı tarafımızı belli edemiyoruz. Ya Avrupa ve Amerika’nın yanında olacağız ya da boğulacağız. Başka çıkar yolu yoktur. Güney Kıbrıs 40 yıllık sınır komşumuz ama böyle bir durumda bile beraber olamadık” dedi.

Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Mahallesi Muhtarı Tuncay Yahyaoğlu: Güney Kıbrıs kendi kafasına çorap örüyor ve bunun bedelini çok ağır ödeyecekler

Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Mahallesi Muhtarı Tuncay Yahyaoğlu, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın hamlelerine karşılık çok doğru ve yerinde bir hamle yaptığını söyleyerek, “Güney Kıbrıs kendi kafasına çorap örüyor ve bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. Yaz ayları başladığında ve turizm sektörü darbe aldığında anlayacaklar. İngiliz’e, İsrail’e, Amerika’ya, Yunanistan’a üsler verdi. Tüm bu yaşananlardan bir ders almaları gerekir. Türkiye F-16’ları göndererek çok güzel bir girişim yaptı. Kimin yanımızda olduğunu halkımızın görmesi lazım… Türkiye tüm adanın garantörüdür isterse Güney’e de uçak indirebilir. Halkımız gelen F-16’lardan çok memnun ve kendilerini güvende hissediyorlar. Zamanında ve doğru bir hamle yapıldı” diye konuştu.

Girne Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçe Ören: 1963 ve 1974’ü yaşayan Kıbrıs Türk halkı Türkiye’nin güvenini bir kez daha tazelemiş oldu

Girne Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçe Ören, Türkiye’nin çok zamanında ve yerinde bir hamle yaparak F-16 savaş uçaklarını adaya gönderdiğini söyleyerek, “Güney Kıbrıs bir çıkmaza girmiştir. Güney Kıbrıs’ın Amerika ile farklı planları vardı. Amerika Rumlara silah ambargosunu kaldırarak silah vermeye başladı. Elini güçlendiren Rum kesimi batıyı da arkasına alarak, bu savaştan fırsat bulup KKTC’ye saldırmayı planlıyordu. Ancak Türkiye hamlesini yaptı ve KKTC’ye hem hava savunma sistemleri hem de F-16 uçakları göndererek buradaki gücünü gösterdi. Çok doğru bir hamleydi. Türkiye’nin burada aldığı güvenlik önlemlerinden herkes memnundur. 1963 ve 1974’ü yaşayan Kıbrıs Türk halkı Türkiye’nin güvenini bir kez daha tazelemiş oldu. Çok yerinde ve doğru bir karardı” dedi.

Girne Alsancak Yeşilova Mahallesi Muhtarı Besim Tarancı: Halkımız çok memnun kimse olumsuz konuşmuyor ve destekliyor.

Girne Alsancak Yeşilova Mahallesi Muhtarı Besim Tarancı, Rum tarafının yabancı devletler yaptığı işbirliği anlaşmaları nedeniyle adayı hedef haline getirdiğini söyleyerek, “Rumlar korkuyor çünkü adayı hedef haline getirdiler. Rumların cesareti yoktur. Türkiye buraya F-16’ları ve hava savunma sistemleri göndererek çok güzel yaptı. Bölgemizde de halkımız çok memnun kimse olumsuz konuşmuyor ve destekliyor. Bence herkes rahat olsun” ifadelerini kullandı.

Güzelyurt Mevlevi Köyü Muhtarı Turgay Yıldız: Tek güvencemiz Türkiye

Güzelyurt Mevlevi Köyü Muhtarı Turgay Yıldız, “Yaşanan savaştan dolayı, doğrudan bu savaşa müdahil olmasak da etkilerini hissediyoruz. Biz bir şey yapamayız. Türkiye’nin göndermiş olduğu uçaklar ve aldığı tedbirlerden dolayı halkımız çok memnundur. Tek güvencemiz Türkiye’dir” dedi.

Güzelyurt Aşağı Bostancı Köyü Muhtarı Fırat Arkın: Kendimizi güvende ve huzurlu hissediyoruz

Güzelyurt Aşağı Bostancı Köyü Muhtarı Fırat Arkın, Güney Kıbrıs’ın askeri hamlelerine karşılık olarak Türkiye’nin yaptığı girişimlerin tam zamanında ve doğru hamleler olduğunu söyleyerek, “Türkiye’nin adanın garantörü olması ve bizim yanımızda durması bizim için çok önemlidir. Kendimizi güvende ve huzurlu hissediyoruz. Rum tarafına destek olarak gelen askerler ve Rum tarafı bizi küçümsüyor. Türkiye yanımızda olmasa bizim açımızdan bu topraklar çok da güvenli olmayacaktı ve bizler burada yok olacaktık. İyi ki garantörümüz Türkiye Cumhuriyeti var. Sadece lafta değil uygulamada da yanımızda olduğunu gösteriyor” dedi.

İskele Turnalar Köyü Muhtarı Osman Kırçiçek: Türkiye adanın tamamından sorumlu garantör bir devlettir ve tabi ki böyle bir dönemde burada olması gerekti

İskele Turnalar Köyü Muhtarı Osman Kırçiçek, gelen Türk F-16’ların ve kurulan hava savunma sistemlerinin sadece Kıbrıslı Türklerin değil, Kıbrıslı Rumların da güvencesi olduğunu söyleyerek, “Türkiye tüm Kıbrıs adasının garantörüdür. Gelen Türk jetleri sadece Türkleri değil, Rumları da koruyacak. Türkiye adanın tamamından sorumlu garantör bir devlettir ve tabi ki böyle bir dönemde burada olması gerekti. Türk askerinin burada olması güvenlik oluşturmaktadır. Türkiye arkamızda olduğu için bölge halkımız da çok memnundur ve korkmuyoruz. Güven içerisinde günlük hayatımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

İskele Ergazi Köyü Muhtarı Fikret Öztürk: Türkiye bizim olmazsa olmazımızdır

İskele Ergazi Köyü Muhtarı Fikret Öztürk, “Rum tarafı bugüne kadar sergiledikleri tutumdan ve yaptıkları girişimlerden dolayı adayı bir hedef haline getirdiler. Ne olacağı belli olmayan bir duruma sürüklediler. Diğer yandan da tüm yabancı güçleri bu adanın içine soktular ve bugün bu duruma geldiler. Türkiye bizim olmazsa olmazımızdır. Türkiye’nin burada aldığı tedbirlerden çok memnunuz. Olması gereken oldu. Halkımız da alınan tedbirlerden dolayı çok memnundur” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa Değirmenlik Camialtı Mahallesi Muhtarı Musa Suiçmez: Anavatanımızın buraya sadece 6 tane F-16 getirmesi bile onlara yetmiştir

Lefkoşa Değirmenlik Camialtı Mahallesi Muhtarı Musa Suiçmez, “Kıbrıs’ın üç garantör ülkesinden birisi de Türkiye’dir. Diğer iki ülke ise Yunanistan ve İngiltere’dir. Bu ülkeler dışındaki başka devletlerin adaya konuşlanması yasalara aykırıdır. Rum kesimi biçare bir şekilde onlara boyun eğerek kendilerini koruyacaklarını zannediyor. Ama korumazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır ve buradadır. Anavatanımızın buraya sadece 6 tane F-16 getirmesi bile onlara yetmiştir. Bunlar Türkiye ile yarışamazlar. En zayıf dönemlerimizde bile neler yapabildiğini gördük. Bizler Rumlar ile iyi bir komşuyuz. Bize yan gözle bakılmadığı sürece onlar da emniyettedir. Güvenilecek tek ülke Türkiye’dir. Halkımız da alınan tedbirlerden dolayı çok memnundur. Türkiye ve KKTC birdir, beraberdir. Türkiye her yönü ile güçlü bir devlettir ve biz de KKTC olarak güven içinde yaşıyoruz” dedi.

Lefkoşa Metehan Muhtarı Emine Davutoğlu: Türkiye’nin burada olması bizler için güven ve gururdur

Lefkoşa Metehan Muhtarı Emine Davutoğlu, “Rumların tutumunu hepimiz biliyoruz. Yıllardır zihniyetleri değişmedi ve bundan sonra da değişmeyecek. Onların yaptıkları, yapacaklarının görüntüsüdür. Türkiye Cumhuriyeti bu adanın tamamının garantörüdür. Türkiye’nin yaptığı bu girişimler de çok doğru ve yerinde girişimlerdir. Yapması gerekirdi. Biz vatandaşlar olarak kendimizi bu adada güvende hissediyoruz. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti var. Onlar olmasa bizler yok olurduk. Türkiye’nin burada olması bizler için güven ve gururdur” ifadelerini kullandı.