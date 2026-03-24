Mahkemede olguları aktaran Ozan Özder, 12 Mart tarihinde Küçük Kaymaklı bölgesinde zanlının evinde yapılan aramada 26 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini ve aleyhine getirilen uyuşturucu alma ve tasarrufu davalarını kabule ettiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının sabıkası bulunmadığını ancak 4 ay önce benzer suçtan Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak teminata bağlandığını aktardı. Polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Şevket Gazi, teminat altında bulunmasına rağmen yeniden benzer suçtan tutuklanan zanlıya son bir şans verdi. Yargıç, zanlıya nasihatte bulunarak teminat şartlarını açıkladı.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.