Lefkoşa Devlet Mezarlığı’ndaki törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bazı milletvekilleri, askeri erkân, Örek’in ailesi ve diğer yetkililer katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Osman Örek’in ailesi adına kızı Yeşim Örek konuşma yaptı.

- Erhürman

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sevgi, saygı ve özlemle andıklarını Örek’in, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin simge isimlerinden biri olduğunu ifade etti.

Erhürman, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile birlikte anılan, önemli bir devlet adamı olan Osman Örek’in bilgi birikimi, deneyimi ve öğreticiliğiyle örnek bir diplomat ve siyasetçi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Okumadan, çalışmadan, bilmeden konuşmaması gerektiğini bilen önemli bir diplomat, önemli bir siyasetçi ve mücadeleci bir devlet adamıydı” dedi.

Erhürman, sorumluluk duygusu ve liyakate verdiği önemle her kesimin saygısını kazanan Örek’in Kıbrıs Türk halkına farklı kademelerde önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade etti.

Merhum Başbakan Osman Örek’i bir kez daha rahmetle andığın, önünde saygıyla eğildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erhürman, şöyle devam etti:

“Onu, halkımızın en zor dönemlerinde üstlendiği görevler ve ülkemizin geleceği için gösterdiği çabayla hatırlayacağız. Osman Örek, devlet yönetimindeki deneyimi ve siyasi yaşamındaki saygın duruşuyla her kesimin takdirini kazanmış bir devlet adamı olarak anılmaya devam edecektir."

- Yeşim Örek

Osman Örek’in kızı Yeşim Örek Gümüşdağ, törendeki konuşmasında olağanüstü günlerden geçildiğini belirterek, bugün en çok babasının yorumuna ihtiyaç duyduğunu ve onun engin bilgi ve fikirlerinden yararlanmayı çok istediğini dile getirdi.

“Geçmişi bilmeden geleceğe yön vermek mümkün değildir” diyen Gümüşdağ, Kıbrıs’ın tarihsel süreçleri ile dünya ve Orta Doğu’daki gelişmelerin adaya yansımalarının iyi anlaşılması gerektiğini söyledi.

Yeşim Örek Gümüşdağ, genç yaşlardan itibaren egemenlik, bağımsızlık ve mücadele kavramlarının önemini kavrayan Osman Örek'in eğitim yıllarında Kıbrıs meselesini Türkiye kamuoyuna anlatmak için yoğun çaba gösterdiğini, bu amaçla çeşitli girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Gümüşdağ, Kıbrıs Türk halkının varlık ve egemenlik mücadelesinde aktif rol üstlenen Osman Örek'in Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde de ilk kabinede yer aldığını ifade etti.

Kıbrıs’ın jeopolitik konumu nedeniyle tarih boyunca önemli kırılma noktalarından geçtiğine işaret eden Gümüşdağ, günümüzde yaşanan gelişmeler karşısında da aynı bilinç ve dikkatle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Osman Örek’in egemenlik mücadelesine ömrünü adamış bir devlet adamı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yeşim Örek Gümüşdağ, babasının mücadele ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Gümüşdağ, konuşmasının sonunda, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere saygılarını sundu.