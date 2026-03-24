Mahkemede olguları aktaran Fezile Kesat, 12 Mart 2026 tarihinde Narkotik ve Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Gönyeli’de düzenlediği operasyonda zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 25 gram, evinde yapılan aramada 48 gramı satışa hazır olmak üzere toplam 80 gram ve çalıştığı iş yerindeki ambarda ise 5 paket halinde 15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, soruşturma kapsamında zanlının bir şahsın yönlendirmesiyle 5-12 Mart tarihleri arasında 133 gram hintkeneviri sattığını ve gelir elde ettiğini itiraf ettiğini belirtti. Zanlının gönüllü ifade vererek davalarını kabul ettiğini kaydeden polis, emare olarak alınan iki cep telefonunun incelenmesinin sürdüğünü, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini ifade etti. Parmak izi inceleme sonucunun da henüz çıkmadığı bildirildi.

Polis ayrıca zanlının çalışma izninin iptal edildiğini belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Şevket Gazi, zanlının 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.