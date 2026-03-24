Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Hasan Kabadayılar, 23 Şubat 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Tazminat Sokak üzerinde zanlının 100 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada annesine sövdüğü gerekçesiyle B.A.’yı 24 santim uzunluğundaki bıçakla yaraladığını anlattı. Polis, olay sırasında zanlının bıçağı savurması sonucu B.A.’nın vücudunda 8 santimlik kesi oluştuğunu belirtti.

Polis, zanlının olayın ardından bıçakla birlikte karakola giderek teslim olduğunu, yaralanan kişinin ise hastanedeki tedavisinin ardından sabah saatlerinde taburcu edildiğini ifade etti. Soruşturmanın sürdüğünü kaydeden polis, alınması gereken ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Şevket Gazi, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.