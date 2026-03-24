Öncesinde CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, usul hakkında söz alarak, UBP milletvekili Yasemi Öztürk’ün “İran’ın Trodos’daki radar merkezini vuracağı” yönünde bir iddiada bulunduğunu söyleyerek, hükümetin bu konudaki değerlendirmesinin ne olduğunu açıklamasını talep etti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, bu konuda hükümetin herhangi bir değerlendirmesi olmadığını, milletvekilinin görüşlerini, değerlendirmesini aktardığını söyledi.

Berova, İsrail’in, ABD’yi peşine sürükleyerek, İran’a başlattığı saldırının, bu bölgeyi yakından ilgilendirdiğini, adanın jeopolitik konumundan dolayı Güney Kıbrıs’ın risk altında olduğunu ancak KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği altında olduğunu vurguladı.

Ekonomik önlemler için de çalıştıklarını ifade eden Berova, herkesin rahat olmasını istedi.

CTP Milletvekili Armağan Candan da, yerinden söz alarak, bu tür açıklamaların turizme zarar verdiğini, ülkeye gelecek kişileri endişelendirdiğini söyleyerek, bu konuda gereken uyarıların yapılmasını ve açıklamaların tüm bunlar düşünülerek yapılması gerektiğini dile getirdi.