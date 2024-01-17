Taşkent Doğa Parkı, teneke kutuda mahsur kalan genç kara yılanı kurtardı.

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Lefkoşa’da yere atılmış bir teneke kutunun içinde mahsur kalan bu genç Kara Yılan (Dolichophis jugularis), fare kovalarken bir talihsizlik yaşadı. Şans eseri sadece küçük yaralanmalar ile kurtulan ve genel durumu iyi olan bu kara yılan, hızlı bir iyileşme sürecinin ardından tekrar doğaya dönmeye hazır olacak gibi gözüküyor.

Yaban hayvanlarının kendilerini bu denli çetrefilli durumlarda bulmaması çevremiz ile olan ilişkimizle yakından ilgili. Unutmayalım ki çöplerimizin sorumluluğunu almak ve onları doğada bırakmamak birçok hayatın kurtulmasına sebep oluyor!”