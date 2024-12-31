Polis Çavuşu Ömer Yavuz mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 30 Aralık 2024 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Girne’de Sedat Simavi Caddesi üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirlikleri ekipleri tarafından koordineli bir şekilde gerçekleştirilen Geçit Yok Operasyonu kapsamında motosikletle seyrederken tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, zanlı Ünal Sivri’nin tasarrufunda; bir adet tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 6 adet canlı mermi ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis Çavuşu Yavuz, yapılan soruşturma sonucu zanlının Aralık ayı içerisinde TIR içerisine gizlenerek, Gazimağusa Limanından ülkeye giriş yaptığını, amacının Girne’de bir iş adamına suikast düzenlemek olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini kaydeden polis, KKTC’deki bağlantılarının araştırılacağını söyledi. Polis, ele geçirilen silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderileceğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Medine Bayram, müvekkilinin bahsedilen iş insanı Hüseyin Kemaler için ne suikast ne de korkutmak maksatlı gelmediğini, suçunun sadece silah taşıma olduğunu savundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evrem Mürsel, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.