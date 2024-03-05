Bazı Belediye Meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Töre bir açıklama yaparak Belediye’nin ortaya koyduğu projelerle iyi bir yolda ilerlediğinin altını çizerek kısa zamanda gerçekleşen projelerin bölgede yaşayan halkı memnun ettiğini düşündüğünü dile getirdi.

Amcaoğlu’nun yüksek bir oy oranı ile Başkan olarak seçildiğini anımsatan Töre, kendisinin başarılı olacağına onan inancını dile getirdi.

Belediyelerin halkın en çok başvurduğu kurumlar olduğunu ifade eden Töre, Belediye sayılarının düşürülmesinin isabetli bir karar olduğunu kaydetti.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da ziyaret nedeniyle Başkan Töre’ye teşekkür ederken, bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları ve yeni projelerini anlattı.