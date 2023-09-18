Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, GKK’nın Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) devamı olduğunu anımsatarak mutlu barış harekatından sonra görevin GKK’na devredildiğini, çok şerefli bir mazisi olduğunu kaydetti.

TMT’nin ruhunun her zaman canlı olmasını ve devam etmesini istediklerini ifade eden Töre, mukavemet ruhunun Kıbrıs Türk halkının direniş ruhu olduğunu söyledi.

Töre: “Mukavemet varlığımızın esasıdır. Bugün GKK ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı güvencemizdir, dayanağımızdır. Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.

Töre, “Ordu-Millet el ele” ve “Mücahit – Mehmetçik el ele” diyerek yola devam ettiklerini belirtti.

Başkan Töre, Tümgeneral Aytaç’a görevinde başarılar diledi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç da konuşmasında kabul için teşekkür ederken, Kıbrıs Türk halkının Meclis’inde bulunmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Aytaç, GKK’nın her General için bir şeref vesilesi olduğuna işaret ederek bu göreve layık olmaya çalışacağını kaydetti.

Kendisinden önce görev yapan Komutanların hizmetlerine yenilerini katmak arzusunda olduğuna değinen Aytaç, “Ordu – Millet el ele” şiarının kendilerinin de ideali olduğunu söyledi.